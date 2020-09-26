لجنة الحكم المحلي بـ”النواب” ترحّب بالانتخابات البلدية

جددت لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب ترحيبها بإجراء الانتخابات البلدية في المناطق التابعة لشرعية المجلس وفي أقرب فرصة.

وأشار رئيس اللجنة إدريس عمران، إلى أن ذلك سيكون دليلاً على الاستقرار وسيعطي الفرصة للمواطنين في البلديات لاختيار من يدير شؤون حياتهم اليومية، وهو حق يكفله الإعلان الدستوري ويعزز مبدأ المسؤولية لدى المجتمع.

وشدد “عمران” على ضرورة تقديم الدعم الكافي للمفوضية الخاصة بانتخاب البلديات للقيام بمهامها مقدما شكره لمؤسسات المجتمع المدني التي أبدت استعدادها للعمل؛ من أجل نجاح الانتخابات البلدية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد هنأت أعضاء المجالس البلدية الذين تم تنصيبهم مؤخراً في “غات وككلة ومصراتة”، وأشادت برؤساء البلديات المنتخبين؛ آملة أن تساهم هذه العملية في تعزيز الوحدة والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

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