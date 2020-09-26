«الخليج العربي» تعلن استئناف الإنتاج بحقل الحمادة النفطي

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط تشغيل وإستئناف الإنتاج بحقل الحمادة النفطي التابع للشركة بناء على توجيهات من رئيس الإدارة بها، محمد شتوان.

وأكدت الشركة في بيان اليوم السبت، أن تشغيل واستئناف الإنتاج تم بتاريخ أمس الجمعة، 25 سبتمبر 2020، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن القرار جاء بعد رفع القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول والموانئ.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، تراجعت عن موقفها الرافض لرفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، وأعلنت رفعها عن الحقول والمواني النفطية، وذلك بعد اتفاق توصل إليه ممثلون من القوات المسلحة الليبية مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي.