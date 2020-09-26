وزارة العمل تبحث التوظيف في القطاع الخاص

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2020

بحث وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين خلال الاجتماع التنسيقي الثاني سبل توظيف الباحثين عن العمل في القطاع الخاص.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أن الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة العمل بحث العوائق التي تحول دون تشغيل العمالة المحلية في مؤسسات القطاع الخاص، والضمانات التي يجب تقديمها لضمان استيعاب القطاع الخاص للباحثين عن العمل.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد مقترح بالتنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة لمناقشته مع جهات الاختصاص حول ضريبة المرتبات المفروضة على أصحاب العمل أثناء تشغيلهم للعمالة المحلية وإمكانية تكلف الحكومة بالمستحقات الضمانية للباحثين الذين سيتم تشغيلهم ضمن مؤسسات القطاع الخاص.

كما اتفق المجتمعون على تولي الوزارة مسؤولية تدريب الباحثين عن العمل في مجالات التدريب المهني المطلوبة في سوق العمل الليبي بحسب خطة لجنة التشغيل بالوزارة .

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة محمد الرعيض ومستشار المجلس الرئاسي الاقتصادي محمد الحويج والخبير الاقتصاد محمد ابوفليجة، بينما حضره عن الوزارة مدير إدارة التشغيل والاستخدام محمد بروطة ومدير مكتب الإعلام والتواصل ربيعة عمار والعضو القانوني بمكتب وزير العمل سلمي العباسي ورئيس إدارة لجنة صندوق التسهيلات المالية بلقاسم السويدي ونائب رئيس لجنة صندوق التسهيلات المالية عادل الكراش.