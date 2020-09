أكد ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان أن دفعة جديدة من مرتزقة أردوغان عادوا إلى الأراضي السورية.

وأكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن في تصريح خاص لـ ” ليبيا 24” أن أكثر من 1400 مرتزق من الفصائل السورية الموالية لأنقرة عادوا إلى بلادهم بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، موضحا أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 8500 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

وكان المرصد السوري أعلن في الثامن من الشهر الجاري، أن الحكومة التركية عمدت إلى تخفيض رواتب المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها ممن يرغبون بالبقاء في ليبيا، فبعد أن كان المرتزقة يتقاضون راتب شهري يقدر بنحو 2000 دولار، قامت تركيا بتخفيض المبلغ إلى 600 دولار أميركي، يأتي ذلك في ظل التوافق الليبي – الليبي.

The post بعد انتهاء عقودهم.. المرصد السوري: عودة 1400 عنصر من مرتزقة أردوغان appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24