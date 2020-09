بسبب قتاله إلى جانب “الوفاق”.. معارض سوري يتبرأ من نجله

أكد المعارض السوري، رياض قرموز، تبرأه من نجله بسبب انخراطه في القتال بين صفوف قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، متهما تركيا بـالدفع بأبناء سوريا للقتال خارج حدود بلادهم.

وقال قزموز، إن نجله عبد الباسط انتقل للقتال في ليبيا قبل أسبوع، وإنه لا يعلم التفاصيل التي رافقت عملية سفره.

ورآى قزموز، أن أسباب انتقال ابنه إلى ليبيا، الظروف القاهرة التي وُضع فيها العديد من الشباب الثائر الذين قاتلتهم تنظيمات مثل (النصرة) و(داعش) فأصبحوا لاجئين بتركيا، مستبعدا أن يكون نجله عبد الباسط ذهب إلى ليبيا لأسباب آيديولوجية، لكن بهدف القتال مدفوعاً بالضغط المالي والفقر.

ووجه قرموز، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالقول ; “اتق الله في ثورتنا، وفي أكثر من مليون شهيد من أبنائنا ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والديمقراطية، إضافة إلى وجود قرابة 14 مليون مهجّر ونازح منتشرين في جميع أنحاء العالم.

