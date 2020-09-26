النمروش يصدر تعليماته لـ”قوة مكافحة الإرهاب” للوقوف على تنفيذ أمر حل كتيبتي “الضمان” وأسود تاجوراء”

ليبيا – أصدر وزير دفاع الوفاق المعيّن مؤخّرًا من قبل السراج صلاح النمروش تعليماته باستخدام القوة ضدَّ كتيبتي “الضمان” و”أسود تاجوراء” المتنازعتين، في حالة عدم الوقف الفوري لإطلاق النار بينهما.

النمروش أمر وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بحلِّ الكتيبتين المتنازعتين وإحالة القادة إلى المدّعي العسكري العام، للتحقيق في واقعة الاشتباكات التي حدثت في تاجوراء، وكلف ما تعرف بـ”قوة مكافحة الارهاب” بالوقوف على تنفيذ أمر حل الكتيبتين وإتهاء الصراع المسلح بينهما.

هذا وقد نشب صراع دامي بين الكتيبتين فجر الجمعة استخدم خلاله كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة سقط خلاله عدد من القتلى والجرحى ةتخريب بعض الممتلكات الخاصة للمواطنين.

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