شركة سرت للنفط تعلن استئناف الرحلات الجوية بين البريقة ومعيتيقة

ليبيا – أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن استئناف الرحلات الجوية بين مرسى البريقة ومطار امعيتيقة بدءًا من أول أكتوبر المقبل.

مكتب الشركة بطرابلس المكلّف بالإشراف على الرحلات الجوية وشؤون الحجز الجوي والترحيل قال وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للشركة: إنّ استئناف الرحلات يأتي ضمن الترتيبات التي اتخذتها الشركة لاستئناف عملياتها بمختلف المواقع.

ووجّه مسعود سليمان موسى رئيس مجلس الإدارة تعليمات بضرورة أخذ التدابير والإجراءات اللازمة لعودة المستخدمين المقيمين في المنطقة الغربية ممن تتطلّب الضرورة وجودهم بعملهم.

وأوضح المكتب أنّ الرحلات الجوية ستكون بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1/10/2020.

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