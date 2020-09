ليبيا خارج تصنيف الدول المستخدمة للعملات الرقمية

خرجت ليبيا من قائمة الدول المستخدمة لعملة ”بتكوين” الرقمية المشفرة الأشهر في العالم، والمستخدمة منذ نحو 10 سنوات.

وأوضحت مدونة chainalysis التي أطلقت مؤشرًا لدراسة أكثر الدول اعتمادًا على هذه العملات باستخدام عدد من المعايير المختلفة، بغرض تحديد الاختلافات بين جميع بلدان العالم.

وضمت الدراسة 154 دولة حول العالم، حيث تم بحث 4 معايير مختلفة، ومنح الدول درجة تراوح بين 0 إلى 1 بحيث يكون 1 هو الدرجة الأعلى.

ووفقا لهذا التصنيف حصلت ليبيا على درجة صفر، فيما كانت غالبية الدول العربية موجودة في التصنيف.

