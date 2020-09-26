محطة الرويس للكهرباء: دخول الوحدة الأولى على الشبكة العامة بعد الانتهاء من إجراء الصيانة

أعلنت محطة الرويس لتوليد الطاقة الكهربائية، اليوم السبت، دخول الوحدة الأولى على الشبكة العامة بعد الانتهاء من إجراء الصيانة الطارئة لها، مؤكدة أنه بذلك تكون جميع وحدات المحطة دخلت فى الخدمة.

جاء ذلك في منشور على الصفحة الرسمية لمحطة الرويس لتوليد الطاقة الكهربائية، بموقع “فيسبوك”.

وكانت قد دخلت الوحدتين الخامسة والسادسة بالمحطة للخدمة أمس الجمعة، وقبلها الوحدتين الثالثة والرابعة؛ وذلك لعلاج أزمة حدوث إظلام تام بالجناح الغربي للشبكة.

كان قد زاد انقطاع التيار الكهربي عن مدينة زليتن لليوم الرابع على التوالي، من معاناة المواطنين، بحسب روايات شهود عيان لـ”الساعة 24″ في ظل رفض مدينتي الخمس ومصراتة طرح الأحمال وتقاسم الساعات مع مدن ومناطق شرق العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك بعد ساعات من إغلاق عدد من المواطنين الغاضبين الطريق الساحلي الرابط بين “كعام وزليتن”، مجددا وذلك باستخدام السواتر الترابية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

وتداول نشطاء على مواقع السوشيال ميديا صورا وفيديوهات جديدة الخميس الماضي توضح إغلاق الطريق من قبل المواطنين الغاضبين، الذين حملوا حكومة الوفاق مسئولية انقطاع الكهرباء، فضلا عن عدم قيام قوات أمن طرابلس بالتأمين الكافي.

كانت قد شهدت مساء الأربعاء الماضي، مدينتي زليتن وطرابلس، احتجاجات متصاعدة حيث قام المحتجون بإغلاق الطريق الساحلي زليتن وطريق الشط والغرارات في طرابلس؛ احتجاجًا على انقطاع الكهرباء لفترات وصلت وتجاوزت 24 ساعة.

وأفاد شهود عيان، أن المحتجين الغاضبين أضرموا النار في إطارات سيارات وأغلقوا الطريق بمنطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، فجر أمس الخميس، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء عن المنطقة طوال اليوم.

جدير بالذكر أن ليبيا تعاني من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي وساعات طرح أحمال طويلة، وسبق أن شهدت العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة ضد المسؤولين عن ملف الكهرباء، بسبب تدنٍّ الخدمات، وحدوث عجز كبير في تغطية أحمال الشبكة العامة، حيث وصل هذا العجز إلى ما يزيد على الـ60% من إجمالي الأحمال»، إضافة إلى وصول «ساعات الإطفاء على أغلب مناطق البلاد إلى ما يزيد على 16 ساعة متواصلة».