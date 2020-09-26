«تجمع تيار الوسط النيابي»: نسعى لعقد جلسة استثنائية من اجل اعادة توحيد مجلس النواب والبعثة الأممية تعتزم توسعة لجنة الحوار بشكل إنتقائي

أعلن «تجمع تيار الوسط النيابي» الذي يضم أكثر من 25 عضو بمجلس النواب، سعيه لـ«عقد جلسة استثنائية من اجل اعادة توحيد المجلس»، متهمين البعثة الأممية بأنها « تعتزم توسعة لجنة الحوار بشكل إنتقائي ودون معايير واضحة»، مشيرين إلى أن مثل هذا الاجراء من قبل البعثة «اثار استغرابنا وفتح ابواب الشك والريبة حول صدق النوايا في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية».

ورأى التجمع في خطاب وجهه إلى الاميـن العام للأمـم المتحـدة ورئيس الاتحاد الأفـريقي، ورئيس الاتحاد الأوربـي والامين العام لجامعة الدول العربية أنه «في خطوة جديدة ضمن خطة البعثة الاممية للدعم في ليبيا الهادفة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية تعتزم البعثة الاممية وبشكل انتقائي توسعة لجنة الحوار بإضافة مزيدا من الشخصيات دون معايير واضحة للكيفية التي يتم بها الاختيار او من تمثل تلك الشخصيات ولا كيف سيتم اعتماد نتائج عملهم».

واعتبر التجمع أن «البعثة بهذا الاجراء خالفت وبشكل واضح وصريح قرارات مجلس الامن والاتفاق السياسي ومخرجات برلين مما يعد تجاوزا لصلاحياتها وتدخلا سافرا لن يخدم مصلحة الوطن».

وتكون «تجمع تيار الوسط النيابي» من فوزي النويري النائب الأول لرئيس المجلس والنواب: أسماء الخوجة، ومحمد الرحيبي وصالح فحيمة ومولود الأسود، ويوسف الفرجاني وعلي الصول ومحمد الواعر وابتسام الرباعي ومحمد بن خليل وجابالله الشيباني ومحمد الفيرس واحفيظ اشنينة وعبد النبي بشير وسعد المريمي وعدنان الشعاب ووناصر النعاس وإسماعيل الشريف ووزائد هدية ومحمد امدور وحسن الزرقا ومحمد الحضيري وسالم فنيدي ومصطفى عبد العالي ووعزالدين أبوراوي.

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