ويليامز : نقل السلاح إلى ليبيا فاق الحدود ولا يمكن التغاضي عنه

قالت المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، السبت، إن منسوب السلاح الذي يدخل إلى ليبيا يوميا غير مقبول، ولا يمكن إقراره قانونًا أو التغاضي عنه، مؤكدة أن هناك قوات أجنبية ومرتزقة يدخلون إلى ليبيا بشكل متواصل.

وأشارت ويليامز إلى أن تعهدات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوقف نقل السلاح غير صحيحة ولم تتوقف، لافتات إلى أن الأمر في ليبيا يستدعي الدخول في عملية سياسة عاجلة لإنقاذها من مصير غير سار.

واعتبرت ويليامز أن الاتفاق في ليبيا سيمهل القوات الأجنبية والمرتزقة 90 يوما للمغادرة، حتى يتم وقف ما يتم من انتهاك صارخ لسيادة البلاد، مشيرة إلى أنه سيكون هناك مراجعة دورية للبنك المركزي في العاصمة طرابلس، وأن الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية في ليبيا، وتمنح الهدوء في البلاد.

