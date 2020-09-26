«أويل برايس»: التدفق المفاجئ للنفط الليبي يقلق الأسواق العالمية

قال موقع الطاقة الشهير أويل برايس، اليوم السبت، إنه لا ينبغي أن تقلق الأسواق العالمية للنفط كثيرًا بشأن التدفق المفاجئ للنفط من ليبيا.

وأضاف الموقع السعودي، أنه أعيد فتح بعض الموانئ وحقول النفط هذا الأسبوع لكن الصراع لم ينته بعد والمنافسة خطيرة في كل من الشرق والغرب تنذر بمزيد من المشاكل في المستقبل، وعندما تكون هناك مشاكل في ليبيا يبقى النفط رهينة”.

واوضح الموقع أن الصراع على السلطة في طرابلس قد ينهي “السلام” المؤقت، كما أن أزمة النفط لم تنته بعد، مما يعني أن فتح أبواب النفط الليبي على مصراعيه ليس موضع ترحيب.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، تراجعت عن موقفها الرافض لرفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، وأعلنت رفعها عن الحقول والمواني النفطية، وذلك بعد اتفاق توصل إليه ممثلون من القوات المسلحة الليبية مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي.