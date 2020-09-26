محطة الرويس لتوليد الكهرباء: دخول جميع الوحدات للخدمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2020

أعلنت محطة الرويس لتوليد الطاقة الكهربائية دخول جميع وحدات المحطة في الخدمة بعد حالة الإظلام التام الذي تعرض له الجناح الغربي للشبكة يوم أمس الجمعة.

وأكدت محطة الرويس عبر مكتبها الإعلامي اليوم السبت دخول الوحدة الأولى على الشبكة العامة للكهرباء بعد الانتهاء من إجراء الصيانة الطارئة لها مبينة أنه جرى بالأمس دخول الوحدتين الثالثة والرابعة وكذلك الوحدتين الخامسة والسادسة على الشبكة العامة للكهرباء.

وكانت المحطة أعلنت حدوث إظلام تام بالجناح الغربي للشبكة العامة للكهرباء يوم أمس الجمعة