تحدثت صحيفة “أميركان هيرالد تريبون”، عن الاتفاق المُعلن

من جانب “حفتر” ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد

معيتيق المتعلق باستئناف صادرات البلاد النفطية، باعتباره سيفتح الباب أمام التدفق

الحر للأموال البترولية إلى ليبيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن معيتيق ظهر مؤخرًا على المشهد وكأنه الشخصية

التوافقية التي بإمكانها أن تنسق عملية السلام بين “الوفاق”

و”حفتر” بعد أن خسرت ليبيا حوالي تسعة مليارات دولار بسبب الحصار المفروض

على صادراتها النفطية، معتبرة أن اتفاق “حفتر” ومعيتيق حسم الأمر حيث سيتم

تشكيل لجنة مشتركة للسيطرة على إنتاج النفط.

وأوضحت الصحيفة، أنه من جهة آخرى يبدو أن هذا الاتفاق كان حافزًا

للتغيير في “الوفاق”، لكن في المقابل عارضه عدد كبير من الشخصيات أبرزها

رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، إلا أن الاتفاق كان ناجحًا ما يضعف تلك المعارضة

خاصة أن معيتيق أظهر أنه قادر على إجراء مفاوضات فعالة.

وترى الصحيفة، أن معارضة الاتفاق لن تهدأ خاصة أن المؤتمر الصحفي

الذي كان من المقرر أن يشرح فيه معيتيق اتفاق إنتاج النفط انتهى فجأة عندما تم منعه

من التحدث.

The post صحيفة أمريكية: معارضة اتفاق “حفتر” ومعيتيق لن تهدأ appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24