العامة للكهرباء: دخول الوحدة الأولى بمحطة الرويس للعمل بعد إجراء صيانة طارئة

أعلنت محطة الرويس لتوليد الطاقة الكهربائية، اليوم السبت، دخول الوحدة الأولى بمحطة الرويس على الشبكة العامة بعد الانتهاء من إجراء الصيانة الطارئة لها، مؤكدة أنه بذلك تكون جميع وحدات المحطة دخلت الخدمة.

وأمس الجمعة، دخلت الوحدتان الخامسة والسادسة بالمحطة الخدمة، وقبلهما الوحدتان الثالثة والرابعة؛ وذلك لعلاج أزمة حدوث إظلام تام بالجناح الغربي للشبكة

