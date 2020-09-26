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«الدولار» يرتفع أمام «الدينار» في «السوق الموازية» بـ5 قروش

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي خمسة قروش في السوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بالسعر الذي أغلقت عليه السوق في نهاية تعاملات الأسبوع.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية إلى 5.52 دينار، مقابل 5.47 دينار؛ بينما استقرت باقي العملات الأخرى الأكثر تداولا في السوق، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وبقي سعر صرف اليورو عند 6.30 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.90 دينار، كما سجلت الليرة التركية 0.72 دينار، والدينار التونسي 1.99 دينار ليبي، وهي الأسعار ذاتها المسجلة في ختام تعاملات الخميس الماضي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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