أخبار ليبيا24 ألقت مليشيا القوة المشتركة القبض على القيادي آمر مليشيا “لواء جوجمات” عبدالرؤوف الجوجما التابع لقوات الوفاق وتسليمه إلى مليشيا قوة الردع الخاصة. وأضاف المصدر أن مليشيا القوة المشتركة ضبطت كذلك القيادي المليشياوي في مليشيا ثوار طرابلس محمد اعظيم بعد أن وصل مؤخرا من تركيا عبر تونس إلى طرابلس من رحلة علاج. وأوضح المصدر أن […]

