أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أنه

من المحتمل أن يتولى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رئاسة

المجلس الرئاسي الجديد ومنصب القائد الأعلى للجيش.

ولفتت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يكون رئيس الحكومة الجديدة

المنتظرة، شخصية من غرب ليبيا، وأما رئيس البرلمان فسيكون من جنوبها، بينما سيكون محافظ

المصرف المركزي من شرق البلاد.

