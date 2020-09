قامت مديرية أمن جفارة بمداهمة مزرعة بمنطقة الكريمية تحوي معدات مسروقة من مخازن الشركة العامة للكهرباء.

ووجدت عناصر الأمن التي داهمت المزرعة مخزن يحوي كمية جديدة من معدات التشغيل وصيانة من خطوط ضغط عالي ومتوسط تمت سرقتها من مخازن الشركة العامة للكهرباء تورط في سرقتها عاملين ومسؤولين بالشركة.

