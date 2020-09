ذاكرة الفن العربي تواصل تخليد ذكرى الزعيم الراحل وتشيد بإنجازاته

أطلق الفنان الشعبي التونسي “الكيلاني طليق” أغنية جديدة بعنوان “في ذكراك اليوم بكينا” تتغنى بالقائد الشهيد معمّر القذافي مستوحاة من أغان ليبية سابقة، وتحمل معان عن أيام حكمه والوضع في ليبيا بعد استشهاده.

هذه الأغنية أعلن عنها وتم بثها بعد ثلاثة أيام من الذكرى الواحدة والخمسين لثورة الفاتح، من تهذيب الشاعر جمال بن عيسى، وبألحان من التراث الليبي، أهداها الفنان لعائلة العقيد الراحل ولكافة قبيلة القذاذفة و” لأحرار ليبيا بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسون لثورة الفاتح من سبتمبر العظيم” .

