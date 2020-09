أكدت مصادر حدوث إظلام تام في مصراته بعد صيانة محطة كهرباء المدينة ومهندسي المحطة يطالبون بتزويدهم بالكهرباء من محطتي الزاوية والرويس

The post حدوث إظلام تام في مصراته appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24