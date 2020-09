لاحرش: نفاد الوقود لأكثر من 3 أيام أدى لتوقف عمل سيارات القمامة بسرت

قال رئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت، بشير

لاحرش، إن سيارات نقل القمامة استأنفت عملها بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أيام نتيجة

نفاد وقود “النافتا” لدى الشركة.

ولفت لاحرش، إلى أنه بعد مساعي لحل الأزمة، حصلت الشركة على

كمية بسيطة من الوقود وسيشرع قسم خدمات النظافة، اليوم السبت، في لململة وإزالة تجمعات

ومكبات القمامة بمختلف الأحياء والتجمعات السكنية لتنظيف الشوارع الرئيسية بالمدينة.

