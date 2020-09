أكدت مصادر إغلاق طريق بئر الاسطي ميلاد من جديد.

وأوضحت المصادر أنه تم إغلاق 4 شوارع الجلدية بسواتر ترابية، أحدها أمام مصحة الريادة، وآخر أمام مستشفي الجلدية، مشيرة إلى وجود تحشيد من أطراف مسلحة في المدينة.

The post إغلاق طريق بئر الاسطي ميلاد من جديد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24