البرعصي يطالب بحل مشكلة عدم حصول العاملين بشركة الشروق على مرتباتهم منذ ٣ سنوات

أكد رئيس مصلحة الطيران المدني التابعة للهيئة العامة للمواصلات

بالحكومة الموقتة، عبدالحميد البرعصي، أن عودة الملاحة الجوية خطوة ممتازة والاستعدادات

لها جارية على قدم و ساق، موضحًا استمرار العمل على تفعيل مطاري الأبرق وبنينا، ومن

ثم مطار طبرق بعد تجاوز بعض الإشكاليات البسيطة.

وقال البرعصي، إن مطارات الجفرة وتمنهنت والزنتان تحتاج لتنفيذ

مشاريع صيانة من قبل الهيئة العامة للمواصلات وإدارة المطارات، وهناك عقود مع شركات

ما زالت قيد التنفيذ.

وطالب البرعصي، بحلّ مشكلة عدم حصول العاملين بشركة الشروق على

مرتباتهم منذ ٣ سنوات، معتبرًا أنّ إعادة الرحلات الداخلية أحدث ضجّة في طرابلس.

كما لفت البرعصي، إلى أن شروط القادمين من الخارج إلى ليبيا هي ضرورة

إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا خلال ٤٨ ساعة، وسيتم الاتفاق مع السفارات والمكاتب

بالخارج لاختيار وتحديد معامل مرجعية ذات مصداقية.

