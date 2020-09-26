إجمالي إصابات كورونا المسجلة في بلدية الخمس يبلغ 814 حالة 

أعلنت بلدية الخمس في تقريرها حول الوضع الوبائي في البلدية، أنه تم تسجيل 814 إصابة داخل الخمس منذ بدء الجائحة .

وأشارت إلى أن مراكز العزل بالبلدية سجلت دخول 135 إصابة مؤكدة وحالات اشتباه، وخروج 89 حالة بعد تعافيها، موضحة أنه توجد الآن 14 حالة داخل مركزي العزل، حالتان منها في أقسام العناية و12 حالة في أقسام الإيواء، كما توفي 25 شخصا، وهناك 15 حالة خارج مراكز العزل.

وناشدت البلدية جميع المواطنين الالتزام بالإرشادات الوقائية، خاصة من لديهم أمراض مزمنة حتى استقرار الوضع الوبائي.

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