الحويج يترأس اجتماعا تمهيديا للإعداد لمؤتمر سرت الثاني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2020

ترأس وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج اليوم اجتماعاً تمهيدياً للإعدادِ لمؤتمرِ سرت الثاني الذي سيُعقد في مدينة سرت في 10 أكتوبر 2020 حيث يشارك في الاجتماع أعيانُ ومشائخُ القبائل من مختلف مناطق ليبيا، ورجالُ الدين، وأعضاءُ مؤسسات المجتمع المدني، ونخبةٍ من الحقوقيين والمحامين واساتذةِ الجامعات بحضور المرأة والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، وممثلون عن ضحايا الحرب وأولياء الدم والجرحى.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية أن الحضور اطلعوا على وثيقة المؤتمر مشددين على ضرورة الخروج بتوصياتٍ تنفيذية من المؤتمر.