مستنقع مياه صرف صحي يتوسط ثلاث مدارس في سرت يؤديٕ لإصابة 17 طفلا بأمراض جلدية

تشكو منطقة أبو هادي في سرت من وجود مستنقع مياه صرف صحي يتوسط ثلاث مدارس، ما تسبب في إصابة نحو 17 طفلا بأمراض جلدية.

ويؤكد سكان المنطقة تهالك محطة تنقية مياه الصرف الصحي في المنطقة منذ عام 2012، مشيرين إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى للمسؤولين دون جدى.

وأوضح سكان المنطقة، أن المستنقع تسبب في موت وجفاف نحو 12 مزرعة محيطة بالمستنقع، إضافة إلى ترك نحو 20 عائلة لمنازلها بسبب الروائح الكريهة والأمراض.

