رئيس لجنة الطوارئ بالخمس يناشد المعنيين السماح بمرور سيارات الأكسجين

ناشد رئيس لجنة الطوارئ بالخمس، المشائخ والأعيان وكافة الجهات المسؤولة ببلدية زليتن، السماح بمرور سيارات الأكسجين الخاصة بمراكز العزل ومستشفى الخمس التعليمي.

وقالت بلدية الخمس في بيان لها، إن هذه المناشدة تأتي بعد غلق الطريق في منطقة سوق الثلاثاء، ورفض غالقي الطريق السماح بعبور السيارات لتعبئة الأسطوانات من مدينة مصراتة.

وحمل رئيس لجنة الطوارئ في البلدية الجميع المسؤولية الإنسانية عن حياة عشرات المرضى في مراكز العزل ومستشفى الخمس التعليمي، المتوقفة حياتهم على توفر هذا الأكسجين.

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