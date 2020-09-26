هذا ما قالته دفاع الوفاق بشأن اشتباكات تاجوراء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2020

أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق أن الاشتباكات التي اندلعت بين كتيبتين في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس يوم الجمعة هو عمل مخل بأمن الدولة الليبية وتهديد لسلامة المدنيين.

وأضافت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق في بيان لها إن المشاركة في القتال لا يعطي الحصانة لأحد والجميع تحت القانون وسيادة الدستور.

وأردفت الوزارة “إننا ماضون في تنفيذ القانون على الجميع ..لبناء دولة مدينة ديمقراطية عمادها التعددية والتداول السلمي على السلطة” مبيننا أن قوات وزارة الدفاع تخضع لأوامر قيادات الوفاق “وأن لا شرعية لأي جهة خارجة عنها”.

وشهدت العاصمة طرابلس، فجر الجمعة، اشتباكات عنيفة بين كتيبة “الضمان” وكتيبة “أسود تاجوراء”، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.