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مكافحة الأمراض: تسجيل 538 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 404 إصابة جديدة و134 حالة مخالطة.

وبين المركز أنه جرى أمس الجمعة تسجيل ( 324 ) حالة شفاء منها 286 حالة في طرابلس، 5  حالة في الزنتان، وحالة في الرجبان، و3 حالة في الزاوية المركز، وعدد 15 حالة في صرمان، وعدد 5 حالات في غريان، وعدد  4 حالات في زليتن، وعدد 5 حالات في الزاوية الغرب.

وأكد المركز ( 8 ) حالات الوفاة منها حالة في سرت وأخرى في صرمان، وحالتين في الكفرة، وعدد  4  حالات في الزاوية الغرب.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا بلغ 31,828 منها الحالات النشطة 13,497 والمتعافين 17,832 والوفيات: 499 حالة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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