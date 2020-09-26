بـ337 حالة.. طرابلس الأكثر تسجيلا لإصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة أكثر المدن إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، بتسجيلها 337 إصابة من إجمالي 538 أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا.

وأحصى المركز في بيانه رقم «202» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» و31 حالة في الزاوية المركز، و18 في سرت، و17 في صرمان، و16 في درج، و15 في جنزور، 12 في وازن، وعشر في كل من زليتن ومصراتة.

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وتوزعت باقي الإصابات بواقع تسع في بني وليد، وثماني في غريان، وست في الزنتان، وخمس في باطن الجبل، إضافة إلى أربع حالات في كل من رقدالين والقلعة والماية، وثلاث في كل من صبراتة والجفرة، واثنتين في كل من الجفارة والسبيعة وزارة ومزدة وسواني بن أدم وككلة و قصر الأخيار وغدامس والكفرة، وحالة في كل من الخمس والزاوية الغرب والزاوية الجنوب وزلطن القره بوللي.

في حين توزعت حالات الشفاء الـ324 بواقع 286 حالة في طرابلس، و15 في صرمان، وخمس في الزنتان وغريان والزاوية الغرب، وأربع في زليتن، وثلات في الزاوية المركز، وحالة وحيدة في الرجبان. فيما توزعت حالات الوفاة الثماني بواقع أربع حالات في الزاوية الغرب، وحالتين في الكفرة، وحالة في كل من سرت وصرمان.

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