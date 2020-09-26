منظومة إلكترونية لتقنين علاج المصابين بفيروس الكبد الجيمي

استحدثت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، منظومة إلكترونية خاصة بمصابي فيروس التهاب الكبد الوبائي من النوع “ج”، والتي تهدف إلى حصر أعداد المصابين بفيروس التهاب الكبد لتقنين وتسهيل عملية توزيع الأدوية الخاصة بعلاج هذا المرض.
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قناة ليبيا
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