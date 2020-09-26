طرابلس تسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن العاصمة طرابلس سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا حيث جرى تسجيل 276 إصابة جديدة و61 حالات مخالطة من إجمالي 538 حالة إصابة جرى تسجيلها في ليبيا يوم أمس الجمعة.

وأكد المركز أنه في غريان جرى تسجيل 3 حالات جديدة و5 مخالطة، وفي بني سجلت 9 حالات جديدة وفي الجفارة والسبيعة سجلت حالتين جديدتين لكل منهما وفي رقدالين جرى تسجيل 4 حالات جديدة وفي زوارة جرى تسجيل إصابتين جديدتين وفي الخمس سجلت إصابة واحدة جديدة وفي القلعة سجلت 3 إصابات جديدة وحالة مخالطة وفي صبراتة سجلت 3 إصابات جديدة وفي الزاوية الغرب جرى تسجيل حالة إصابة جديدة وفي مزدة جرى تسجيل حالة إصابة جديدة وأخرى مخالطة وفي جنزور سجلت 12 إصابة جديدة و3 حالات مخالطة وفي سواني بن أدم سجلت حالتين جديدتين وفي الزاوية المركز جرى تسجيل 17 حالة جديدة و14 حالة مخالطة وفي ككلة جرى تسجيل حالتين جديدتين وفي صرمان سجلت 11 إصابة جديدة و6 حالة مخالطة وفي قصر الأخيار سجلت حالتين جديدتين وفي زليتن سجلت 3 حالات مخالطة و7 حالات جديدة وفي مصراتة سجلت حالة جديدة و9 حالات مخالطة وفي الجفرة سجلت 3 إصابات جديدة وفي وازن سجلت إصابة جديدة و11 حالة مخالطة وفي الزاوية الجنوب سجلت إصابة واحدة جديدة وفي وازن سجلت حالة جديدة و11 حالة مخالطة وفي الزاوية الجنوب سجلت حالة واحدة جديدة وفي زلطن سجلت حالة واحدة مخالطة وفي درج سجلت 5 حالات جديدة و11 حالة مخالطة وفي الزنتان سجلت 3 حالات جديدة ومثلها مخالطة وفي درج سجلت 5 حالات جديدة و11 مخالطة وفي الماية سجلت 4 حالات جديدة وفي باطن الجبل سجلت حالتين جديدتين و3 حالات مخالطة وفي القره بوللي سجلت 4 حالات جديدة وفي غدامس سجلت حالتين مخالطتين وفي سرت سجلت 18 حالة جديدة وفي الكفرة سجلت حالتين جديدتين.