الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 8 حالات وفاة و538 إصابة جديدة بفيروس كروونا

أعلن المركز

الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت تسجيل 8 حالات وفاة و538 إصابة جديدة بفيروس

كورونا في البلاد.

وأوضح المركز في

بيان له أنه تم فحص 1900 عينة منها 856 في المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس و61 في

مختبر المركز

المرجعي زليتن، و39 بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و815 بمختبر مركز بحوث

التقنيات الحيوية و92 بمختبر فرع المركز الزاوية و31 بمختبر مركز بحوث التقنيات

الحيوية فرع الزنتان و4 عينات بمختبر فرع المركز زوارة وعينتين في مختبر فرع

المركز الكفرة.

وأضاف البيان أن عدد الحالات السالبة 1362 فيما بلغ عدد الحالات الموجبة

538 منها 404 عينات جديدة و134 حالة مخالطة، مشيرا إلى تسجيل 324 حالة تعاف.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا 31828 فيما بلغ عدد

الحالات النشطة الكلي 13497 وعدد المتعافين الإجمالي 17832، والعدد الكلي للوفيات

499 حالة.

