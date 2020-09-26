وزير الدفاع الإيطالي: مستعدون للمساهمة في استقرار المنطقة من ليبيا إلى لبنان

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، أن بلاده مستعدة للمساهمة في الاستقرار، من ليبيا إلى لبنان ومن الساحل إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، موضحًا أن إيطاليا ستواصل التركيز على المناطق الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.

وقال «جويريني» في تصريحات له نقلها موقع “formiche” الإيطالي: «يجب أن يأخذ الجمود المؤقت للمواجهة العسكرية دلالة دائمة لأنه يمثل الشرط الذي لا غنى عنه لنجاح العملية السياسية للتهدئة في ليبيا».

وأضاف أنه بالنسبة لإيطاليا يظل تعزيز مهمة إيريني للاتحاد الأوروبي أمرًا محوريًا، تحت قيادة الأدميرال فابيو أغوستيني، موضحًا أنها أعلنت مؤخرًا عن قدرتها التشغيلية الكاملة، ولكنها تهدف إلى امتلاك المزيد من الأصول للاعتماد عليها وكذلك على التعاون مع مهمة الحرس البحري التابعة لحلف الناتو.

وذكَّر وزير الدفاع الإيطالي زملاءه بأن الدفاع الإيطالي يعطي قوة دفع إضافية لدعم المؤسسات المحلية، من خلال المساهمة في إزالة الألغام من المناطق الحضرية المتورطة في النزاعات وإنشاء لجنة ثنائية لتطوير برامج تدريبية جديدة.