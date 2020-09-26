«طوارئ بني وليد»: تحويل 3 حالات «كورونا» إلى مراكز العزل بمصراتة وطرابلس

حولت لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد ثلاث حالات مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من مدينة بني وليد إلى مراكز العزل في مصراتة، وطرابلس، على ما أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وضمن حصيلة إصابات يومية بلغت 538 حالة، احصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم «202» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» تسع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في بني وليد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

– «طوارئ بني وليد»: تحويل حالة «كورونا» إلى مركز العزل بمصراتة لتدهور وضعها

وفي 17 سبتمبر الجاري، أعلنت لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد تحويل حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى مركز العزل بمدينة مصراتة بعد تدهور وضعها الصحي.

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