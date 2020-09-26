نائب «أردوغان» يعلن إصابته بفيروس «كورونا»

أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، جودت يلماز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إصابته بفيروس كورونا بعد استلامه لنتيجة اختبار الإصابة والتي جاءت إيجابية، وذلك وسط تخوفات من انتقال العدوى للرئيس التركي.