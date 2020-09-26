نائب «أردوغان» يعلن إصابته بفيروس «كورونا»

أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، جودت يلماز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إصابته بفيروس كورونا بعد استلامه لنتيجة اختبار الإصابة والتي جاءت إيجابية، وذلك وسط تخوفات من انتقال العدوى للرئيس التركي.
وقال يلماز في تغريدته «كان اختباري سلبيًا لأربع مرات خلال الأسبوع الماضي. وذهبت إلى المستشفى بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الأيام الثلاثة الماضية».
أضاف نائب أردوغان «خضعت لإجراء تصوير مقطعي للرئة وتم تشخيص إصابتي بــ(كوفيد 19)، سأواصل علاجي في المنزل. وأنتظر الدعاء من أجلي ومن أجل جميع المرضى» على حد قوله.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك