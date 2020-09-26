تحديد أكتوبر القادم موعدا للترشح في بلديات طرابلس الكبرى 

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن أكتوبر القادم سيكون موعدا لفتح باب الترشح لانتخابات بلديات طرابلس الكبرى .

وأوضحت اللجنة أنه ابتداء من الأسبوع الأول سيتم الإعلان تباعا عن فتح باب الترشح لبلديات طرابلس المركز، أبو سليم، سوق الجمعة، عين زارة، حي الأندلس، تاجوراء، الزاوية الغرب وصبراتة والقربولي وقصر الاخيار والرجبان، داعية الراغبين في الترشح إلى تجهيز ملفاتهم وفقا للإجراءات وشروط الترشح، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا لدى تسليم الملفات.

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