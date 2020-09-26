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دفاع الوفاق: اشتباكات تاجوراء تهديدا لأمن ليبيا وسلامة المدنيين

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اعتبرت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم السبت، أن
الاشتباكات التي وقعت بين ميليشيات أسود تاجوراء والتضامن في تاجوراء عملا مخلا
بأمن الدولة الليبية وتهديد لسلامة المدنيين فيها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يجب خضوع الجميع للقانون، دون حصانة بحسب
البيان.

وتوعدت الوزارة بتنفيذ القانون على الجميع معتبرا أنه لا مشروعية لأي جهة
تخرج عن وزارة الدفاع.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • لا يوجد شيء اسمه دفاع الوفاق أبدا – يوجد فقط داخلية فاسدة من مصراتة مرتبطة بعصابات يهودية – تحاول فقط الهجوم على مراكز الشرطة في العاصمة – مصل ما حصل في الزاوية بعد قتل المتظاهرين جاء – رامبو باش اغا بطيارة من الموسسات العامة لطرابلس بعد ان أرسل خريجي السجون عبر البر آلى العاصمة ليفسدوا فيها ويخربون الكهرباء ويراعون كما يحلوا لهم كما يظن المريض باش اغا والي معاه – زي معتيق والجويلي والسويحلي بعد فضيحتهم بتعاملهم مع حفتر وتورطهم في تفجير معسكر تدريبي بطيران مسير المتطوعين الليبين داخل المعسكر طرابلس وتطوعهى في الامن العام الليبي فقط ليحافظوا على الامن ألغام ونظافة العاصمة وحماية اَهلها من المتدخلين في شءون لا تعنيهم وفقدوا ارواحهم وهم اشجع شباب طرابلس العاصمة .
    أكن ما يحدث. الان – شيء غريب ويدعوا للتساؤل – هل الحومة الرءيسية للوفاق – موافقين ويرضيهم ما يحدث أسباب طرابلس الأصليين – ..؟!’!!’
    وإذا فقط لاحظ الجميع انه لا توجد اي اخبار عن مصراتة الاي يرتع فيها برنالد ليفي ويهود إيطاليا – ويسرقون هناك وأكثر من ذلك يحاولون إقصاء تركيا بالاستعانة بالحلف الأطلسي / من حسةًونذالك مصراتة –
    تركيا التي ساعدت المجاهدين وتحاول فقط إيقاف الايطاليين والفرنسيين من جرف الساحل الليبي – وسحب الأسماك الليبية – والأوروبيين الذين يحاولون فتح الهجرة الغير شرعية لتوظيف عمال باقل كلفة – في مزارعهم ..!!!
    كل ما يحدث يا من تقرا هذا الكلام – من مصراتة وزوارة واستهتارهم – ومحاولة الهروب من المحاسبة القانونية –
    اسأل نفسك كيف لمطلوب دولي – قام بحرق مطار عالمي بما فيه من طاءرات مدنية حوالي 12 طاءرة مجهزة باحدث التقنيات تكلفة واحدة منهم حوالي خمسين مليون دينار ليبي ..!!!
    كيف لهذا المجرم المخرب – ان يرتع بحرية طليق بمليشيات مسلحة ويُعبث هنا وهناك دون اي محاسبة داخلية من المجلس الرءاسي …!!!

    الان ما يحدث هو عبارة عن تعطيل لاعمال حكومة الوفاق الرءيسية بإرسال مجرمين للعبث وإضاعة الوقت – وترهيب الشركات التي تحاول إصلاح العاصمة طرابلس –
    وسرقة الإصلاحات لمناطق اخرى –
    اسأل نفسك ثانية – اين اخبار
    مصراتة والسجون هناك – حتى الواصلين عبر المطار من دول الخارج تم القبض عليهم وحجزهم في السجون دون ذنب – فقط – لان مطار طرابلس العالمي خربته ايادي المصراتيين – الذين يحتاجون لمن يوقفهم عند حدهم – حتى بعد إعلانهم حربهم على المنطقة الجنوبية الليبية وارسال الدواعش اليهم لمقاتلة اهل جنوب الليبي – دون اي شعور بالذنب كما صنعت أيديهم في تشريد اهل مدبنة تاوزغاء الليبية – لان اذا لم يعاقب الجناة العقاب الشرعي – فأنهم سوف يتمادون دون رقيب او حسيب . والله المستعان عما يصفون .

    رد

  • لا يوجد شيء اسمه دفاع الوفاق أبدا – يوجد فقط داخلية فاسدة من مصراتة مرتبطة بعصابات يهودية – تحاول فقط الهجوم على مراكز الشرطة في العاصمة – مصل ما حصل في الزاوية بعد قتل المتظاهرين جاء – رامبو باش اغا بطيارة من الموسسات العامة لطرابلس بعد ان أرسل خريجي السجون عبر البر آلى العاصمة ليفسدوا فيها ويخربون الكهرباء ويرعون كما يحلوا لهم كما يظن المريض باش اغا والي معاه – زي معتيق والجويلي والسويحلي بعد فضيحتهم بتعاملهم مع حفتر وتورطهم في تفجير معسكر تدريبي بطيران مسير المتطوعين الليبين داخل المعسكر طرابلس وتطوعهمً في الامن العام الليبي فقط ليحافظوا على الامن ألعام ونظافة العاصمة وحماية اَهلها من المتدخلين في شءون لا تعنيهم وفقدوا ارواحهم وهم اشجع شباب طرابلس العاصمة .
    أكن ما يحدث. الان – شيء غريب ويدعوا للتساؤل – هل مجلس حكومة الرءيسية للوفاق – موافقين ويرضيهم ما يحدث لشباب وأهل طرابلس الأصليين – ..؟!’!!’
    وإذا فقط لاحظ الجميع انه لا توجد اين اخبار عن مصراتة الاي يرتع فيها برنالد ليفي ويهود إيطاليا –في المستشفيات ويسرقون هناك وأكثر من ذلك يحاولون إقصاء تركيا بالاستعانة بالحلف الأطلسي / من خسة وخيانة مصراتة –
    تركيا التي ساعدت المجاهدين وتحاول فقط إيقاف الايطاليين والفرنسيين من جرف الساحل الليبي – وسحب الأسماك الليبية – والأوروبيين الذين يحاولون فتح الهجرة الغير شرعية لتوظيف عمال باقل كلفة – في مزارعهم ..!!!
    كل ما يحدث يا من تقرا هذا الكلام – من مصراتة وزوارة واستهتارهم – ومحاولة الهروب من المحاسبة القانونية –
    اسأل نفسك كيف لمطلوب دولي – قام بحرق مطار عالمي بما فيه من طاءرات مدنية واجهزة تقنية حوالي 12 طاءرة مجهزة باحدث التقنيات تكلفة واحدة منهم حوالي خمسين مليون دينار ليبي ..!!!
    كيف لهذا المجرم المخرب – ان يرتع بحرية طليق بمليشيات مسلحة ويُعبث هنا وهناك دون اي محاسبة داخلية من المجلس الرءاسي …!!!

    الان ما يحدث هو عبارة عن تعطيل لاعمال حكومة الوفاق الرءيسية – بإرسال مجرمين للعبث وإضاعة الوقت – وترهيب الشركات التي تحاول إصلاح العاصمة طرابلس –
    وسرقة الإصلاحات لمناطق اخرى – كما حدث من اعتراض شاحنات الأكسجين في الخمس وتهريبها لمستشفيات مصراتة ..!!!!
    اسأل نفسك ثانية – اين اخبار
    مصراتة والسجون والمطارات هناك – حتى الواصلين الليبيين عبر المطار من دول الخارج تم القبض عليهم وحجزهم في السجون دون ذنب – فقط – لان مطار طرابلس العالمي خربته ايادي المصراتيين – الذين يحتاجون لمن يوقفهم عند حدهم – حتى بعد إعلانهم حربهم على المنطقة الجنوبية الليبية وارسال الدواعش اليهم لمقاتلة اهل جنوب الليبي – دون اي شعور بالذنب كما صنعت أيديهم في تشريد اهل مدبنة تاورغاء وتدمير المدينة الليبية – لان اذا لم يعاقب الجناة العقاب الشرعي – فأنهم يتمادون دون رقيب او حسيب . والله المستعان عما يصفون .

    رد