دفاع الوفاق: اشتباكات تاجوراء تهديدا لأمن ليبيا وسلامة المدنيين

اعتبرت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم السبت، أن

الاشتباكات التي وقعت بين ميليشيات أسود تاجوراء والتضامن في تاجوراء عملا مخلا

بأمن الدولة الليبية وتهديد لسلامة المدنيين فيها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يجب خضوع الجميع للقانون، دون حصانة بحسب

البيان.

وتوعدت الوزارة بتنفيذ القانون على الجميع معتبرا أنه لا مشروعية لأي جهة

تخرج عن وزارة الدفاع.

