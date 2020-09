العباني: البعثة الأممية تصر على اختيار شخصيات أفسدت كل شيء للمشاركة في مؤتمر جنيف

قال عضو مجلس

النواب محمد العباني اليوم السبت، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تصر على

التعامل مع متصدري المشهد السياسي الحالي ممن ثبت فشلهم عبر سنوات في التعامل مع

متطلبات المواطن الليبي ولا هم لهم إلا مصالحهم.

وأضاف العباني

في بيان أن المواطن لم يعد يصدق وعودا ممن تاجروا بمعاناته وآدميته مبينا أن

البعثة الأممية قامت باختيار بعض العناصر ممن سيشاركون في حوار( جنيف ) المزمع

عقده في منتصف اكتوبر القادم من أجل إعادة الحياة في الاتفاق السياسي وليد

الصخيرات الذي فشل فشلا ذريعا في الوصول الي حل ما يعانيه الوطن من انقسام و تشظي

ومعاناة.

وأكد العباني أنه

لا أحد يعلم ماهي الأسس التي تم علي

أساسها الاختيار من أجل إعادة تدوير النفايات السياسية وتلميع الوجوه الصدئة التي

أفسدت كل شيء وفشلت في تحقيق الأمل.

واعتبر أن هذا

الإصرار علي اختيار هؤلاء الشخصيات، لا معني له إلا عدم الرغبة في الوصول إلي حل الأزمة

الليبية ، وتم اختيار من لا يملك الأمر في نفسه ولا يستطيع أن يقرر دون الرجوع الي

من هو أكبر منه ما يجعل من الصعب أن يكون طرفا في حل اشكال يهم كل الليبيين، وهو

سبب رئيسي في استمرار المعاناة وزيادة حدتها.

