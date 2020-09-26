إنقاذ 22 مهاجرا من جنسيات مختلفة وانتشال 3 جثث شمال زليتن

قالت مديرية أمن منفذ ميناء طرابلس البحري، إن معلومات وردت إلى فرع الإدارة العامة لأمن السواحل بطرابلس، مفادها بلاغ من إحدى جرافات الصيد البحري قيامها بإنقاذ 22 مهاجرا غير قانوني من جنسيات مختلفة، وانتشال 3 جثث من وسط البحر على بعد 33 ميلا بحريا شمال مدينة زليتن.

وأوضحت مديرية أمن ميناء طرابلس أنه تم إنزال المهاجرين بالميناء، حيث قدمت لهم المساعدات الإنسانية والطبية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لتسليمهم إلى مركز إيواء الهجرة غير الشرعية .‬

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