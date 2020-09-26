«داخلية الوفاق»: إنقاذ 22 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل الخمس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، إنقاذ 22 مهاجرًا وانتشال ثلاث جثث من قارب صيد صغير انقلب قبالة سواحل مدينة الخمس على بعد 40 ميل بحري من ميناء طرابلس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن القارب كان على متنه 35 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة وأغلبهم من جنسيات عربية، لافتة إلى مشاركة جرافتي صيد ليبيتين وهما زرقاء «1» وزرقاء «2» في عملية الإنقاذ.

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وأوضحت أن عملية الإنقاذ تمت بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة المعاملة بمنفذ ميناء طرابلس، ومنظمة الصحة الدولية، مشيرة إلى تسلم الجرافات وإنزال المهاجرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها إلي جهاز الهجرة الغير شرعية.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنقاذ 67 مهاجرًا غير شرعي على بعد 18 ميلًا بحريًّا عن منطقة أبوكماش، حيث انقلب بهم قارب وسط البحر أثناء سعيهم للهجرة غير الشرعية.

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