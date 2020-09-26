«الخمس» تحذر من كارثة إنسانية بسبب اعتراض سيارات إحضار أسطوانات الأكسجين

خاطبت لجنة الطوارئ ببلدية الخمس، اليوم السبت، المشائخ والأعيان وكل الجهات المسولة وذات العلاقة، في بلدية زليتن مناشدة اياهم العمل على السماح بالمرور لسيارات الأكسجين الخاص بمراكز العزل ومستشفى الخمس التعليمي.

وأوضحت بلدية الخمس في صفحتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي، أن المناشدة تأتي بعد غلق الطريق في منطقة سوق الثلاثاء ورفض الذين أغلقو الطريق السماح للسيارات بالعبور لتعبئة الإسطوانات من مدينة مصراتة.

وحمّلت لجنة الطوارئ بالخمس الجميع المسؤولية الإنسانية لحياة عشرات المرضى في مراكز العزل ومستشفى الخمس التعليمي المتوقفة حياتهم على توفر هذا الأكسجين.