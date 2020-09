تحفظ إفريقي على اختيار ملايندوف لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، السبت، بأن دبلوماسي إفريقي في الأمم المتحدة، قال إن دول إفريقية ترفض تعيين البلغاري” نيكولاي ملادينوف” الذي يشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.

وأضافت المصادر أن الدبلوماسي أكد أن إفريقيا ليست ضد أحد ولكنها تريد أن يكون المبعوث الأممي الجديد إلي ليبيا من إفريقيا.

من الجدير بالذكر أن ألمانيا كانت قد دعت، في وقت سابق، إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن بهدف التوصل لاتفاق حول مبعوث أممي إلى ليبيا لخلافة اللبناني “غسان سلامة” الذي استقال في مارس الماضي لأسباب صحية.

كما اقترح

الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” في وقت سابق، تعيين وزيرة

خارجية غانا السابقة” حنا تيتة” مبعوثة أممية إلى ليبيا لكن الولايات

المتحدة رفضت هذا الترشيح معتبرة أن المنصب يجب أن يجمع بين مهام المبعوث السياسي

ورئيس البعثة الأممية.

