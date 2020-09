قال وزير الدفاع

الإيطالي، لورينزو جويريني، إن روما مستعدة للمساهمة في الاستقرار من ليبيا إلى

لبنان ومن الساحل إلى شرق المتوسط.

وأضاف جويريني في تصريحات صحفية، أن إيطاليا ستواصل التركيز على المناطق الاستراتيجية في البحر المتوسط وشمال إفريقيا.

وطالب جويريني أن يأخذ الجمود المؤقت للمواجهة العسكرية في ليبيا دلالة دائمة، مؤكدا أنه يمثل الشرط الذي لا غنى عنه لنجاح العملية السياسية من أجل التهدئة في ليبيا

وأوضح جويريني أن

تعزيز مهمة إيريني للاتحاد الأوروبي بالنسبة لإيطاليا أمرًا محوريًا تحت قيادة، فابيو

أغوستيني، مضيفا أنها أعلنت مؤخرًا عن قدرتها التشغيلية الكاملة ولكنها تهدف إلى

امتلاك المزيد من الأصول للاعتماد عليها وكذلك على التعاون مع مهمة الحرس البحري

التابعة لحلف الناتو.

The post جويريني: إيطاليا مستعدة للمساهمة في استقرار ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24