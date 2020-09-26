ستيفاني وليامز: أسباب القلق باقية في ليبيا رغم التطورات المشجعة

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اليوم السبت، إن أسباب القلق باقية في ليبيا رغم التطورات المشجعة.
وأكدت في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” أن “نقص إمدادات المياه والكهرباء في ليبيا مبعث قلق كبير”.
ستيفاني ويليامز للعربية: أسباب القلق باقية في ليبيا رغم التطورات المشجعة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020
ستيفاني ويليامز للعربية: نقص إمدادات المياه والكهرباء في ليبيا مبعث قلق كبير #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك