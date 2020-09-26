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ستيفاني وليامز: أسباب القلق باقية في ليبيا رغم التطورات المشجعة

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اليوم السبت، إن أسباب القلق باقية في ليبيا رغم التطورات المشجعة.

وأكدت في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” أن “نقص إمدادات المياه والكهرباء في ليبيا مبعث قلق كبير”.

 

 

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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