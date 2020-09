أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، أنه تم تشغيل إحدى الكوابل الأرضية 220 ك ف جنزور بن حامد بعد إجراء أعمال الصيانة له وتحميله بقدرة 200ميجا وات وتغذية أغلب مناطق طرابلس بالتيار الكهربائي

The post عاجل// شركة الكهرباء: تغذية أغلب مناطق طرابلس بالتيار الكهربائي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24