أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت بأن الحوار الليبي في المغرب سيبدأ

يوم الثلاثاء المقبل بدلا من يوم الأحد.

The post عاجل// أنباء عن بدء الجولة الجديدة من الحوار الليبي في المغرب يوم الثلاثاء بدلا من الأحد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24