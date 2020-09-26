«مكافحة الهجرة» بطرابلس: نناشد المنظمات الدولية مساعدتنا في إيواء 22 مهاجراً غير شرعياً

أعلن ما يعرف بـ”‏جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس‏” التابع لـ”حكومة الوفاق” انقاذ عدد 22 مهاجر وانتشار 3 جثات من قبل جرافاتي صيد ليبية وهما زرقاء 1 وزرقاء 2، بعد ورود معلومات من راديو ميناء طرابلس البحري مفادها وجود قرب صيد صغير قبالة سواحل مدينة الخمس وعلى بعد 40 ميل بحري على ميناء طرابلس منقلب وكان على متنه خمسة وثلاثون مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة وأغلبهم من جنسيات عربية.

أضاف “الجهاز” في بيان: “تم وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة المعاملة بمنفذ ميناء طرابلس ومنظمة الصحة الدولية ،،، تم استلام الجرافات وإنزال المهاجرين الذين تم انقادهم. وقد قام مركز إيواء طرابلس باستلامهم على الفور وتقديم الخدمات الإيوائية للمهاجرين غير الشرعيين” وفق قوله.

وناشد “المركز” المنظمات الدولية بدعوى تقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تم استلامهم في الفترة الأخيرة.