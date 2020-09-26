“دفاع الوفاق” عن اشتباكات تاجوراء: “لا حصانة لأحد”

قالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، إن الاشتباكات التي وقعت بين كتيبتين في تاجوراء، فجر اليوم الجمعة، “عمل يُخل بالأمن ويهدد سلامة المدنيين”.

وأضافت الوزارة في بيان، إن القتال إلى جانب حكومة الوفاق “لا يعطي حصانة لأحد”، وأن الجميع تحت القانون وسيادة الدستور، وفق تعبير الوزارة.

وأشارت “دفاع الوفاق”، إلى أن جميع القوات التابعة لها تخضع لأوامر “القائد الأعلى للجيش الليبي”، وأنه “لا مشروعية” لأي جهة تخرج عن أوامره، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد كل من يعتدي على قيم الدولة المدنية ويهدد أمن وسلامة الليبيين.

وعلمت “218” من مصدر مطلع أن خلافاً قديماً كان وراء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء بداية من ساعات متأخرة من مساء الخميس حتى صباح الجمعة.

وتقول رواية المصدر أن المدعو “أحمد الجدوق” التابع لكتيبة الضمان الذي لقي حتفه أمس على يد عناصر من كتيبة أسود تاجوراء، كان قد اقتحم في وقت سابق مزرعة للمدعو “أحمد ماطوس” وبرفقته المدعو “نادر الأزرق” أحد قادة كتيبة أسود تاجوراء واعتدى عليهما بقوة السلاح.

ورد “الأزرق” على هذا الاعتداء أمس الخميس بإطلاق النار على “الجدوق” وأرداه قتيلاً، ليتطور الخلاف إلى اشتباكات مسلحة بين الكتيبتين.

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